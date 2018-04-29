Как плетут паутину пауки под действием наркотиков

Разговоры о вреде наркотиков на организм человека ведутся много лет. Но, как говорят, лучше один раз увидеть.

Так, еще в середине прошлого века фармаколог Питер Витт провел исследование, в котором на примере пауков хотел наглядно показать, какое действие оказывают различные препараты на мозг.

Спустя довольно большое количество времени его эксперимент повторили специалисты NASA , опубликовав результаты трудов насекомых, создавших странные паутины.

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Например, внешний вид паутины, которую насекомое изготовило под действием ЛСД разительно отличается от обычной: на поперечные нити паук решил не тратить ресурс.

После "отравления" марихуаной паук просто не доплел паутину до конца: внезапный прилив сил сменился апатией.

Не закончило свою работу насекомое и после того, как попробовало хлоргидрат: паучок просто уснул.

Не взбодрил паука и кофеин: рваная, хаотичная, путаная паутина получилась после "принятия" этого (кстати, любимого многими) препарата.