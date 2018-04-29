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Как плетут паутину пауки под действием наркотиков
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Как плетут паутину пауки под действием наркотиков 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Разговоры о вреде наркотиков на организм человека ведутся много лет. Но, как говорят, лучше один раз увидеть.
Так, еще в середине прошлого века фармаколог Питер Витт провел исследование, в котором на примере пауков хотел наглядно показать, какое действие оказывают различные препараты на мозг.
Спустя довольно большое количество времени его эксперимент повторили специалисты NASA, опубликовав результаты трудов насекомых, создавших странные паутины.
Открытые источники
Например, внешний вид паутины, которую насекомое изготовило под действием ЛСД разительно отличается от обычной: на поперечные нити паук решил не тратить ресурс.
После "отравления" марихуаной паук просто не доплел паутину до конца: внезапный прилив сил сменился апатией.
Не закончило свою работу насекомое и после того, как попробовало хлоргидрат: паучок просто уснул.
Не взбодрил паука и кофеин: рваная, хаотичная, путаная паутина получилась после "принятия" этого (кстати, любимого многими) препарата.
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