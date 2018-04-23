Ещё
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполинского «ангела» обнаружили в космосе 

Рамблер 6 часов назад
На архивных фотографиях NASA исследователи-энтузиасты обнаружили странное изображение, походящее на ангела исполинских размеров. Ролик, в котором представлены эти кадры, выложили на youtube-канале. Автор публикации уверяет, что этот колоссальный космический объект реально существует, хотя многие комментаторы предполагают, что «ангел» — это всего лишь битые пиксели. Объект расположен в пределах Солнечной системы и, по расчётам, имеет размеры в миллионы километров. Скептики пишут, что ангельское НЛО не может существовать в принципе, поскольку космическая пыль не могут собраться в такие огромные геометрические фигуры правильной формы. Им возражают сторонники существования внеземных цивилизаций, которые говорят, что возле Солнца постоянно находятся сотни НЛО, а некоторые даже могут подобраться к раскалённой поверхности звезды.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невероятное открытие сделали в Египте16
56-летний итальянец решил стать женщиной47
Впечатляющие фотографии появления человека на свет81
Мужчина выжил после нападения змеи, медведя и акулы9
Таинственное существо засняли исследователи в океане2
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
03:53
Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой
Безумный мир
05:44
Самые милые зверёныши
Безумный мир
05:51
Невероятное открытие сделали в Египте
Безумный мир
00:10
Большеглазый малыш нашёл игрушку
Безумный мир
04:50
Необычные факты, которые оказались правдой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение