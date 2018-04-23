Исполинского «ангела» обнаружили в космосе 

На архивных фотографиях NASA исследователи-энтузиасты обнаружили странное изображение, походящее на ангела исполинских размеров. Ролик, в котором представлены эти кадры, выложили на youtube-канале. Автор публикации уверяет, что этот колоссальный космический объект реально существует, хотя многие комментаторы предполагают, что «ангел» — это всего лишь битые пиксели. Объект расположен в пределах Солнечной системы и, по расчётам, имеет размеры в миллионы километров. Скептики пишут, что ангельское НЛО не может существовать в принципе, поскольку космическая пыль не могут собраться в такие огромные геометрические фигуры правильной формы. Им возражают сторонники существования внеземных цивилизаций, которые говорят, что возле Солнца постоянно находятся сотни НЛО, а некоторые даже могут подобраться к раскалённой поверхности звезды.