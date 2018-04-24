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На Марсе нашли «кипящее озеро»
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На Марсе нашли «кипящее озеро» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: youtube.com
Лозунг "И на Марсе будут яблони цвести" опровергали до настоящего времени тысячи ученых из разных стран. Специалисты доказывали, что на Красной планете нет и не может быть воды. Однако, возможно, они все-таки ошибались.
На днях исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на поверхности Марса огромный водоем.
Большое озеро диаметром почти в два километра находится в метеоритном кратере и вода в нем постоянно кипит, судя по пару, поднимающемуся над его поверхностью.
Своей находкой Дегтерев поделился с экспертами, которые в ближайшее время должны разобраться, действительно ли обнаруженный объект является озером.
Дегтерев же уверен, что специалисты намеренно скрывают наличие воды на Марсе. При этом исследователь отмечает, что в случае катастрофы на Земле, обнаружение водоемов на Марсе поможет людям спастись, покинув нашу планету. Правда, звучит это весьма фантастично.
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