На Марсе нашли «кипящее озеро»

Лозунг "И на Марсе будут яблони цвести" опровергали до настоящего времени тысячи ученых из разных стран. Специалисты доказывали, что на Красной планете нет и не может быть воды. Однако, возможно, они все-таки ошибались.

На днях исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на поверхности Марса огромный водоем.

Большое озеро диаметром почти в два километра находится в метеоритном кратере и вода в нем постоянно кипит, судя по пару, поднимающемуся над его поверхностью.

Своей находкой Дегтерев поделился с экспертами, которые в ближайшее время должны разобраться, действительно ли обнаруженный объект является озером.

Дегтерев же уверен, что специалисты намеренно скрывают наличие воды на Марсе. При этом исследователь отмечает, что в случае катастрофы на Земле, обнаружение водоемов на Марсе поможет людям спастись, покинув нашу планету. Правда, звучит это весьма фантастично.