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Глупые вопросы, которые стесняются задать 

Рамблер 1 час назад
Есть вопросы, над которыми многие задумывают, но спросить стесняются. Например, если вы по глупости или на спор засунули лампочку в рот, то можно ли вытащить ее самостоятельно? Или насколько нужно потолстеть, чтобы стать пуленепробиваемым? А вот еще несколько забавных вопросов, ответы на которые наверняка заинтересуют не только детей, но и взрослых.
1. Если вы проглотите иголку, что с вами произойдет? Попадет она сразу в сердце или выйдет естественным путем?
2. Если человек на Марсе решит избавиться от скафандра, когда он умрет?
3. Почему после использования зубной пасты апельсиновый сок кажется кислым?
4. Почему выговорить скороговорку так сложно?
5. Почему человек не видит в темноте?
6. Храпят ли домашние животные?
7. Почему во время сна никто не чихает?
8. И наконец, вопрос, который интересует почти всех, но лишь немногие задают его без стеснения. Куда деваются отходы из самолета?
Ответы вы найдете в нашем видео.
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Безумный мир , Видео
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