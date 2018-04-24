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Нескромные вопросы, которые вы хотели задать
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Нескромные вопросы, которые вы хотели задать 

Рамблер 7 часов назад
Есть вопросы, над которыми многие задумывают, но спросить стесняются. Например, если вы по глупости или на спор засунули лампочку в рот, то можно ли вытащить её самостоятельно? Или насколько нужно потолстеть, чтобы стать пуленепробиваемым? А вот ещё несколько забавных вопросов, ответы на которые наверняка заинтересуют не только детей, но и взрослых.
1. Если вы проглотите иголку, что с вами произойдёт? Попадёт она сразу в сердце или выйдет естественным путём?
2. Если человек на Марсе решит избавиться от скафандра, когда он умрёт?
3. Почему после использования зубной пасты апельсиновый сок кажется кислым?
4. Почему выговорить скороговорку так сложно?
5. Почему человек не видит в темноте?
6. Храпят ли домашние животные?
7. Почему во время сна никто не чихает?
8. И наконец, вопрос, который интересует почти всех, но лишь немногие задают его без стеснения. Куда деваются отходы из самолёта?
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