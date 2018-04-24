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Отложенный апокалипсис: в мае Рим может погибнуть
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Отложенный апокалипсис: в мае Рим может погибнуть 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Герои одной новогодней комедии "каждый год, 31 декабря", ходили в баню. Римляне каждое 11 мая ожидают землетрясение. Некоторые, самые впечатлительные, даже покидают город.
Все дело в предсказании Рафаэля Бенданди (1893-1979). Который, впрочем, позиционировал себя не как пророк, а как ученый. Он придумал теорию, объясняющую природу землетрясения, и на ее основании начал делать прогнозы о будущих подземных толчках. Впрочем, научное сообщество эту теорию не признало. Однако "расписание землетрясений" каким-то образом совпало с реальными катаклизмами.
В своем завещании Рафаэль Бенданди сообщил, что Рим погибнет от мощного землетрясения 11 мая. А вот год этого события ученый не указал. С тех пор каждый в преддверии возможного конца Вечного города жители нервничают и стараются его покинуть.
В этом году ажиотаж вокруг даты усилился, так как прогноз ученого совпал с предсказанием некоего святого, который сообщил, что именно в 2018 году для Рима может наступить конец.
И обрисовал подробности — в день Пятидесятницы, то есть 20 мая по католическому календарю (27 по православному).
Итальянцы активно обсуждают возможный апокалипсис с соцсетях и на форумах.
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