Отложенный апокалипсис: в мае Рим может погибнуть

Герои одной новогодней комедии "каждый год, 31 декабря", ходили в баню. Римляне каждое 11 мая ожидают землетрясение. Некоторые, самые впечатлительные, даже покидают город.

Все дело в предсказании Рафаэля Бенданди (1893-1979), который, впрочем, позиционировал себя не как пророк, а как ученый. Он придумал теорию, объясняющую природу землетрясения, и на ее основании начал делать прогнозы о будущих подземных толчках. Впрочем, научное сообщество эту теорию не признало. Однако "расписание землетрясений" каким-то образом совпало с реальными катаклизмами.

В своем завещании Рафаэль Бенданди сообщил, что Рим погибнет от мощного землетрясения 11 мая. А вот год этого события ученый не указал. С тех пор каждый в преддверии возможного конца Вечного города жители нервничают и стараются его покинуть.

В этом году ажиотаж вокруг даты усилился, так как прогноз ученого совпал с предсказанием некоего святого, который сообщил, что именно в 2018 году для Рима может наступить конец.

И обрисовал подробности: в день Пятидесятницы, то есть 20 мая по католическому календарю (27 по православному).

Итальянцы активно обсуждают возможный апокалипсис в соцсетях и на форумах.