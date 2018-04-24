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Над Вирджинией «поймали» белоснежный НЛО
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Над Вирджинией «поймали» белоснежный НЛО 

Рамблер 18 минут назад
Фото: youtube.com
В одном из городов штата Вирджиния (США) в объектив фотографа попал странный объект белого цвета, очень напоминающий «летающую тарелку». Сообщил об этом пользователям Интернета известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг.
Как утверждает Уоринг, который не первый день занимается изучением внеземных цивилизаций, он впервые в своей практике увидел настолько четкие и яркие изображения летательного аппарата пришельцев.
Белый дискообразный объект, запечатленный на фото, отчетливо виден на голубом небе. По краям «летающей тарелки» даже можно разглядеть иллюминаторы, отмечают пользователи Сети, детально изучившие снимок.
Разумеется, не все настроены верить, что на фотографии красуется летательный объект представителей внеземных цивилизаций. Скептически настроенные пользователи склонны считать загадочный «диск» облаком причудливой формы или запущенной в воздух и снятой на камеру игрушкой «фрисби».
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