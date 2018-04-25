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Кроссовки из жвачки: почему бы и нет
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Кроссовки из жвачки: почему бы и нет 

Рамблер 1 час назад
Фото: Gumshoe
Голландская компания по маркетингу "IAmsterdam" и Gumdrop нашли довольно интересный способ привлечь внимание общественности к проблеме большого количества выброшенных жевательных резинок на улицах города.
Сотрудники открыли совершенно новый материал, который тут же использовали для создания подошвы для кроссовок. Из переработанной жвачки им удалось сделать новый тип резины. На четыре пары необычной обуви требуется около килограмма жевательной резинки. Отмечается, что эти кроссовки были созданы с помощью жвачек, собранных с улиц Амстердама. На подошве, кстати, для привлечения внимание к проблеме выбита карта города.
Gumshoe
Все, помимо подошвы, выполнено из кожи. Приобрести обувь проекта Gumshoe можно будет уже в июне. Предполагается, что стоить пара будет около $232.
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