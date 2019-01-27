Явления, которые пока не удалось понять ученым

Достижения науки на сегодняшний день столь огромны, что сложно представить, что ученые не могут объяснить некоторые явления.

Тем не менее, существуют феномены, разгадать которые не под силу даже самым мощным умам человечества. И это не всегда явления космического масштаба, зачастую пытливые исследователи не могут разъяснить даже самые обычные вещи.

Итак, 6 загадок-вопросов, на которые современные ученые не могут дать ответ.

1. Что станет с человеком, если он попадет в «черную дыру»?

2. Существует ли все-таки эффект плацебо и на чем он основан?

3. Зачем коровы в стаде организуют собственное сообщество и как им удается ориентироваться на местности?

4. Почему зевота заразительнее, чем простуда и можно ли от нее защититься?

5. Почему у слонов и китов, самых крупных животных на Земле, редко диагностируют онкологические заболевания?

6. В чем загадка постоянного магнита и как именно они работают?