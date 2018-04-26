Политик украла кремы от морщин из бутика

Мелкие кражи в магазинах — явление нередкое. Но можете ли вы представить, чтобы этим промышляли высокопоставленные чиновники? Между тем, именно такая история и произошла в Каталонии (Испания). Главу правительства Мадрида Кристину Сифуэнтес обвинили в том, что она похитила из магазина, который находится рядом с офисом, антивозрастные кремы. Инцидент произошёл ещё в 2011 году, но видео обнародовали только сейчас. На кадрах видно, что политика задержал охранник и проводил её в подсобку. Там женщина выложила всё, что было в сумке, в том числе две украденные баночки крема от морщин общей стоимостью не более 40 евро. Администрация не стала раздувать скандал, поскольку Сифуэнтес безропотно оплатила товар. После того, как происшествие придали огласке, 35-летняя политик уходит в отставку, но отмечает, что данное видео доказывает, что кто-то намеревался её скомпрометировать.