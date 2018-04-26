Странные танцы женщины перед вином попали в Сеть

Иногда шопинг вызывает такую бурю чувств, что справиться с ней невозможно. Очевидно, эта покупательница в Ставрополе настолько обрадовалась полкам с вином, что выразила свой восторг танцами.

Женщина спокойно вошла в магазин, положила сумку на пол и принялась непринужденно и самозабвенно танцевать между бутылками с вином. Для своей импровизации она выбрала нечто среднее между вальсом и танго.

Несмотря на пластику и искренность движений, охраннику, очевидно, выступление не понравилось. Он подошел к женщине и призвал ее к порядку.

Вероятно, предупреждение лишило танцовщицу вдохновения и настроения. А вот купила она или нет желанный алкоголь, осталось за кадром.