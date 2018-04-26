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Странные танцы женщины перед вином попали в Сеть
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Странные танцы женщины перед вином попали в Сеть 

Рамблер 4 часа назад
Иногда шопинг вызывает такую бурю чувств, что справиться с ней невозможно. Очевидно, эта покупательница в Ставрополе настолько обрадовалась полкам с вином, что выразила свой восторг танцами.
Женщина спокойно вошла в магазин, положила сумку на пол и принялась непринужденно и самозабвенно танцевать между бутылками с вином. Для своей импровизации она выбрала нечто среднее между вальсом и танго.
Несмотря на пластику и искренность движений, охраннику, очевидно, выступление не понравилось. Он подошел к женщине и призвал ее к порядку.
Вероятно, предупреждение лишило танцовщицу вдохновения и настроения. А вот купила она или нет желанный алкоголь, осталось за кадром.
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