Ещё
3D-еда становится реальностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

3D-еда становится реальностью 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"
Новая технология печати еды в 3D-формате может позволить создавать продукты с заданным содержанием питательных веществ, а также сократить затраты на их хранение и перевозку.
Для того чтобы напечатать еду, которая способна скопировать текстуру и воспроизводит все свойства обычных продуктов, необходимо сначала заготовить «порошок» для печати.
Ученые предлагают использовать метод криогенного размалывания: пищу измельчают при низкой температуре (примерно минус 100°С), буквально превращая в мелкий порошок. Затем из такой «заготовки» легко можно воссоздать необходимый продукт, добавив воду и связующее полимерное вещество.
Восстанавливать необходимую форму продукта ученые предлагают как раз с помощью 3D-печати, получая пористую пленку определенной формы. Из таких пленок в дальнейшем «собирают» блоки заданной формы и структуры.
Поскольку порошок для печати состоит из углеводно-белковых частиц, это дает возможность контролировать и оптимизировать баланс белков, жиров и углеводов, которые человек получает с пищей.
Ученые надеются, что эта технология в будущем сможет использоваться как для производства продуктов в промышленных масштабах, так и для домашнего использования.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая норвежская пожарная рвет соцсети22
Гарри Гудини: жизнь и нелепая смерть иллюзиониста
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни112
Впечатляющие фотографии появления человека на свет83
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
00:28
Утробу крокодила сняли на видео
Безумный мир
01:14
Политик украла кремы от морщин из бутика
Безумный мир
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
07:43
Загадочные явления, которые учёные так и не поняли
Безумный мир
05:07
Самые грандиозные обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение