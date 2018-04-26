3D-еда становится реальностью

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"

Новая технология печати еды в 3D-формате может позволить создавать продукты с заданным содержанием питательных веществ, а также сократить затраты на их хранение и перевозку.

Для того чтобы напечатать еду, которая способна скопировать текстуру и воспроизводит все свойства обычных продуктов, необходимо сначала заготовить «порошок» для печати.

Ученые предлагают использовать метод криогенного размалывания: пищу измельчают при низкой температуре (примерно минус 100°С), буквально превращая в мелкий порошок. Затем из такой «заготовки» легко можно воссоздать необходимый продукт, добавив воду и связующее полимерное вещество.

Восстанавливать необходимую форму продукта ученые предлагают как раз с помощью 3D-печати, получая пористую пленку определенной формы. Из таких пленок в дальнейшем «собирают» блоки заданной формы и структуры.

Поскольку порошок для печати состоит из углеводно-белковых частиц, это дает возможность контролировать и оптимизировать баланс белков, жиров и углеводов, которые человек получает с пищей.

Ученые надеются, что эта технология в будущем сможет использоваться как для производства продуктов в промышленных масштабах, так и для домашнего использования.