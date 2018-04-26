Создания, которых можно снимать в ужасах

Природа порой выкидывает странные шутки, создавая тварей, которые вполне могли бы сыграть главную роль в фильме ужасов. Понятное дело, красота и уродство это скорее понятия человеческие, но неужели нельзя было сделать их хоть немного более симпатичными! Да если бы в мире животных существовали зеркала, то вот у этого десятка тварей из ваших ночных кошмаров точно появились бы комплексы!

Пипа суринамская

Пожалуйста, нет. Пусть это будет чья-то выдумка! К сожалению, пипа суринамская — вполне реальное, пусть и максимально пугающее создание. Свое потомство жаба таскает в отверстиях на спине! (Фото на обложке)

Щелезуб

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Биологи полагали, что алмикви вымерли сотни лет назад. Недавно оказалось: щелезубы живут себе поживают на Кубе и Гаити, просто они ночные и скрытные животные. А еще страшные, агрессивные и ядовитые!

Крот-звездонос

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Этому кроту прямая дорога в фантастику про инопланетян. На его морде есть нарост из 22 подвижных щупалец, что выглядит максимально отвратительно.

Морской черт

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Морского черта создатель изначально планировал поселить на Венере. Ну или там на Марсе, в крайнем случае. Уж для Земли этот страшила явно не подходит!

Обезьяна-носач

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Из всех автомобилей предпочитает заниженные «приоры». Этот нос обезьяне вообще не очень-то нужен, он выполняет только одну функцию: приманивает самок. Типа, чем больше нос, тем лучше.

Рыба-пенис

dnpmag.com

Латинское название — Urechis unicinctus. Несмотря на неприглядную внешность, эти морские черви считаются деликатесом в Корее и Японии. Они обитают в скрытых норах из песка и грязи и редко выбираются на поверхность.

Голый землекоп

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Зачем меховая шкурка такому красавцу! А зубы, только посмотрите на них! Однако голые землекопы зачем-то природе очень нужны. Чем иначе объяснить их поразительное долголетие?

Рыба-капля

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Скорее, рыба-сопля. Расстояние между глазами и некое подобие носа придает созданию сходство с грустным человеческим лицом.

Ай-Ай

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Мадагаскарская руконожка похожа на взбесившегося клоуна, который снял грим и отправился искать жертву. Отличительной особенностью зверька является его длинный средний палец.

Бахромчатая черепаха

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Матамата — мастер камуфляжа. Ее голова и шея покрыты острыми наростами, из-за которых черепаха выглядит жутким мутантом.