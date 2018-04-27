Австралиец напал на акулу и уволок ее на берег

Один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. Об этом сообщает издание Northern Star.

Мужчина занимался серфингом, когда рядом появилась хищная рыба. Она подплыла к нему и толкнула. В ответ серфер инстинктивно схватил ее руками и потянул к берегу. «Сейчас это кажется глупейшей идеей, но тогда я рассудил, что если я ее схвачу, то буду точно знать, где находится пасть», — объяснил он.

Австралийцу удалось справиться с акулой и вытащить ее на берег. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.