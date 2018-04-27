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Самый большой в мире комар обнаружен в Китае
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Самый большой в мире комар обнаружен в Китае 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Представьте себе комара величиной с ладонь — огромное, неприятное насекомое способно жужжать громче вертолета и уже готово превратить жаркие летние ночи в настоящий кошмар. Комара-великана обнаружили китайские ученые в провинции Сычуань. Энтомолог Чжао Ли лично измерил размах крыльев невероятного москита: оказалось, что размер его достигает 12 сантиметров. Необычный москит отнесен энтомологами к семейству долгоножек, виду Holorusia mikado. Вообще-то, этот вид был обнаружен еще в 1876 году британскими учеными, но в ту пору таких крупных особей не встречали.
Найденный экземпляр отправился в Музей насекомых Западного Китая — своими глазами увидеть комара-монстра можно будет уже в следующем месяце.
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