Самый большой в мире комар обнаружен в Китае

Представьте себе комара величиной с ладонь — огромное, неприятное насекомое способно жужжать громче вертолета и уже готово превратить жаркие летние ночи в настоящий кошмар. Комара-великана обнаружили китайские ученые в провинции Сычуань. Энтомолог Чжао Ли лично измерил размах крыльев невероятного москита: оказалось, что размер его достигает 12 сантиметров. Необычный москит отнесен энтомологами к семейству долгоножек, виду Holorusia mikado. Вообще-то, этот вид был обнаружен еще в 1876 году британскими учеными, но в ту пору таких крупных особей не встречали.

Найденный экземпляр отправился в Музей насекомых Западного Китая — своими глазами увидеть комара-монстра можно будет уже в следующем месяце.