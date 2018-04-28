Ещё
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Упавший с неба во время грозы объект напугал народ 

Lenta.ru 1 час назад
Британцы заметили в небе над Сомерсетом загадочный объект. Он упал с неба во время грозы. Видео, снятое очевидицей Меган Тейлор, опубликовано на YouTube-канале AB News.
Как отмечает Daily Mail, ролик напоминает кадры из фильма Стивена Спилберга «Война миров», снятого по одноименному роману Герберта Уэллса. По сюжету картины и книги, во время грозы на землю спускаются инопланетяне, а затем начинают истреблять людей, действуя в огромных экзоскелетах, именуемых треножниками. В комментариях под видео многие пользователи обратили на это внимание. «Ну все, жопа, это треножник», — воскликнул один из юзеров. «Это гуманоид телепортировался с помощью молнии», — соглашается другой. Приводились и иные варианты: мертвая птица, супермен, безбилетный пассажир самолета. Некоторые сочли видео фейком.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена монета стоимостью в 3 миллиона долларов9
Получены первые цветные фотографии Марса38
5 мест на Земле, где не работает гравитация1
Раса лилипутов поставила ученых в тупик28
Как в русском языке появились ругательства32
Видео
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение