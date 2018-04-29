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Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
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Он существует: невероятного монстра сняли на камеру 

Рамблер 52 минуты назад
Говорят, что глубины океана изучены человеком намного меньше, чем космос. Никто не знает, что скрывают от нас темные воды. Может быть, подводные города с развитыми цивилизациями (фантастика, да-да, но вдруг!), а возможно, там обитают животные, которых давно считают вымершими.
Например, в 2013 году спасатели обнаружили в море останки яхты и странную запись, на которой запечатлен момент гибели судна. Какое-то огромное и сильное существо буквально протаранило яхту, на которой отдыхала компания студентов. Судно пошло ко дну, в живых не остался никто.
Исследователи, осмотревшие останки яхты, пришли к выводу, что такой разрушительной силой могло обладать лишь одно животное — мегалодон. Есть только один нюанс: по мнению ученых, последняя подобная особь умерла около 2 млн лет назад…
И, тем не менее, есть свидетельства того, что гигантский монстр все еще обитает в глубинах океана. Вопреки всем доказательствам ученых. Кто же он, этот ужасный монстр? И действительно ли ему удалось выжить?
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