Он существует: невероятного монстра сняли на камеру

Говорят, что глубины океана изучены человеком намного меньше, чем космос. Никто не знает, что скрывают от нас темные воды. Может быть, подводные города с развитыми цивилизациями (фантастика, да-да, но вдруг!), а возможно, там обитают животные, которых давно считают вымершими.

Например, в 2013 году спасатели обнаружили в море останки яхты и странную запись, на которой запечатлен момент гибели судна. Какое-то огромное и сильное существо буквально протаранило яхту, на которой отдыхала компания студентов. Судно пошло ко дну, в живых не остался никто.

Исследователи, осмотревшие останки яхты, пришли к выводу, что такой разрушительной силой могло обладать лишь одно животное — мегалодон. Есть только один нюанс: по мнению ученых, последняя подобная особь умерла около 2 млн лет назад…

И, тем не менее, есть свидетельства того, что гигантский монстр все еще обитает в глубинах океана. Вопреки всем доказательствам ученых. Кто же он, этот ужасный монстр? И действительно ли ему удалось выжить?