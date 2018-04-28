«Путешественница во времени» показала мир будущего

В нашем мире, кажется, открылся какой-то удивительный портал: все больше «путешественников во времени» появляются в нашем измерении и рассказывают об ужасах будущего.

Вот и новая «временная туристка», называющая себя Беллой, утверждает, что сумела побывать в 3800 году. Вряд ли девушке кто-то поверил в странные рассказы, но она записала видео, где демонстрирует фотографию, якобы сделанную на улицах города будущего.

Снимок не обещает человечеству ничего хорошего через тысячу с лишним лет. На фото запечатлены лишь черные руины бывшего мегаполиса.

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Сама же Белла рассказывает, что, отправляясь в будущее, надеялась увидеть там прекрасные места, уникальные технологии и вообще идеальный мир. Но взору «путешественницы» открылась совсем другая картина: разрушенные здания, погибшие люди и сотни роботов вокруг.

Девушка предполагает, что в будущем наш мир уничтожат злобные роботы. Одного из них она попыталась описать, отметив, что это было «существо, сделанное по подобию человека из металла, кисти рук напоминают силикон, а черты лица злые».

Белла также отмечает, что в будущем она сумела побывать, благодаря некому человеку, который и отправил ее в 3800 год. Правда, как он это сделал, девушка не рассказывает.