Ещё
Останки неизвестного монстра нашли в Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Останки неизвестного монстра нашли в Англии 

Рамблер 1 час назад
Фото: liverpoolecho.co.uk
Обычно на берегу можно найти камешки, раковины, ну или если повезет, бутылку с джинном. Однако мойщик окон Шон Холл из Ливерпуля нашел на берегу реки Мерси труп неизвестного чудовища.
Клыкастое безглазое существо поразило британца, после чего он обратился к специалистам за объяснениями. Впрочем, морские биологи пока не смогли определить принадлежность останков из-за сильного разложения. Спектр предположений большой: от морской свиньи до макруруса.
Макрурусы — это промысловые глубоководные лучеперые рыбы из отряда трескообразных. Они обитают в Атлантическом, Индийском, Тихом и Южном океанах, в в водах с низкой температурой на глубинах. Обычно длина тела не превышает метра.
Морские свиньи принадлежат к отряду китообразных. Взрослые особи весят около 60 килограммов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему призывают в армию именно в 18 лет4
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
13 зараженных радиацией мест рядом с вами7
Невероятные открытия, способные изменить историю5
Видео
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение