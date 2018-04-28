Останки неизвестного монстра нашли в Англии

Обычно на берегу можно найти камешки, раковины, ну или если повезет, бутылку с джинном. Однако мойщик окон Шон Холл из Ливерпуля нашел на берегу реки Мерси труп неизвестного чудовища.

Клыкастое безглазое существо поразило британца, после чего он обратился к специалистам за объяснениями. Впрочем, морские биологи пока не смогли определить принадлежность останков из-за сильного разложения. Спектр предположений большой: от морской свиньи до макруруса.

Макрурусы — это промысловые глубоководные лучеперые рыбы из отряда трескообразных. Они обитают в Атлантическом, Индийском, Тихом и Южном океанах, в в водах с низкой температурой на глубинах. Обычно длина тела не превышает метра.

Морские свиньи принадлежат к отряду китообразных. Взрослые особи весят около 60 килограммов.