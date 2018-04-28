Ещё
Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Житель Канады был вынужден вступить в противостояние с гусем, который выкрал у него ключи от автомобиля. Об этом сообщает местное издание Edmonton Journal.
Инцидент произошел в городе Эдмонтон, канадская провинция Альберта. Пострадавший понял, что не сможет забрать украденное у птицы, и позвонил в пожарную охрану, которая обычно занимается подобными инцидентами. Тем не менее, спасатели отказались выезжать на вызов, поскольку в тот момент пытались справиться с заблудившимся лосем.
Канадец позвонил в полицию, и патруль прибыл на место происшествия через две минуты. На устранение конфликта понадобилось 13 минут, в результате инцидента никто не пострадал. Как ключи оказались в непосредственной близости к гусю и по какой причине птица решила их присвоить, не сообщается.
В марте сообщалось, что житель Великобритании попытался снять гуся на видео, подошел слишком близко и оказался жертвой нападения. Птица спокойно чистила перья, но из-за опасной близости человека встрепенулась, начала размахивать крыльями и погналась за потенциальным обидчиком.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему призывают в армию именно в 18 лет4
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
13 зараженных радиацией мест рядом с вами7
Невероятные открытия, способные изменить историю5
Видео
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение