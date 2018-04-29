В зубе мужчины зародилась новая жизнь

К стоматологу пришел 36-летний мужчина с жалобами на сильную зубную боль. Врач осмотрел ротовую полость пациента, и у него случился настоящий вылет мозга! Ведь видеть подобное раньше ему не приходилось. И дело не в том, что зубы парня были не в лучшем состоянии. Внутри одного из них не понятным образом зародилась новая жизнь!

На фотографии тот самый зуб, вызывавший болевые ощущения у своего владельца. Видите зеленый росточек? Как считаете, что это может быть?

Некоторым может показаться, что это кусочек листа салата, но на самом деле перед нами росток гуавы, который вырос из семечка, застрявшего в зубе.

В зубе этого мужчины была огромная дыра, проеденная кариесом. Туда и попало семечко после того, как он съел плод гуавы. Прорастанию семени способствовало и отсутствие нижнего зуба, что дало ростку место для развития.

Пациента сильно смутила причина его болей, так что он быстро вылетел из клиники, не сказав при этом ни слова. На момент удаления зуба ростку было уже около 10 дней.