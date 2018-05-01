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Запах этого фрукта вызвал панику у австралийцев
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Запах этого фрукта вызвал панику у австралийцев 

Рамблер 8 часов назад
Фото: pixabay.com
Преподаватели университета в Мельбурне вызвали пожарных из-за совершенно невыносимого запаха газа в библиотеке. Поскольку в учебном заведении есть химическая лаборатория, спасатели подумали об утечке химикатов и приняли решение эвакуировать студентов и преподавателей вуза.
Однако настоящим виновником запаха стал дуриан, тропический фрукт, забытый век-то в шкафу, где он благополучно сгнил. Дело в том, что даже свежий дуриан отличается специфическим резким запахом, поэтому обычно его плоды хранят в закрытых помещениях. Об этом фрукте говорят, что его запах подобен адскому зловонию, а вкус — райскому блаженству.
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