Ещё
Пеликаны чуть не сорвали выпускной в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пеликаны чуть не сорвали выпускной в США 

Рамблер 8 часов назад
Выпускники университета в Калифорнии стали свидетелями неожиданного зрелища.
Выпускной университета Pepperdine проходил на берегу Тихого океана. Мероприятие шло гладко до тех пор, пока торжество не посетили два наглых пеликана. Причем птицы приземлились прямо на головы гостям церемонии. Люди не нашли другого выхода, как вытолкнуть их на красную дорожку, где и вручали дипломы.
Птицы отказывались реагировать на угрозы и смогли запугать даже охранников, принявшись щипать их.
Однако визит пеликанов можно считать символическим поздравлением выпускникам. В Средние века считалось, что пеликан кормит своих птенцов собственной плотью и кровью, разрывая себе грудь. Поэтому с давних пор эта птица — символ учителей и учебных заведений.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Недетские сказки 18+: о чем не сказали братья Гримм7
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Как сейчас живет самая сильная девочка планеты16
Что на самом деле праздновали 1 мая41
«Смертельный» труд: кто шел в бурлаки3
Видео
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
01:45
Скатился, отписка: блогеры, о которых все забыли
Люди
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение