Пеликаны чуть не сорвали выпускной в США

Выпускники университета в Калифорнии стали свидетелями неожиданного зрелища.

Выпускной университета Pepperdine проходил на берегу Тихого океана. Мероприятие шло гладко до тех пор, пока торжество не посетили два наглых пеликана. Причем птицы приземлились прямо на головы гостям церемонии. Люди не нашли другого выхода, как вытолкнуть их на красную дорожку, где и вручали дипломы.

Птицы отказывались реагировать на угрозы и смогли запугать даже охранников, принявшись щипать их.

Однако визит пеликанов можно считать символическим поздравлением выпускникам. В Средние века считалось, что пеликан кормит своих птенцов собственной плотью и кровью, разрывая себе грудь. Поэтому с давних пор эта птица — символ учителей и учебных заведений.