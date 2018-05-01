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Сторонники плоской Земли определили форму планеты
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Сторонники плоской Земли определили форму планеты 

Рамблер 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что мир давно живет XXI веке, и человек активно покоряет космос, некоторые все еще убеждены в том, что наша планета — плоская.
В британском городе Бирмингем состоялась конференция Flat Earth Convention.
Более двухсот сторонников теории плоской Земли пришли на мероприятие. Участники три дня живо обсуждали всевозможные теории заговора вокруг подлинной формы планеты. В числе главных заговорщиков, конечно, фигурировало мировое правительство, а также власти отдельных стран.
Впрочем, было бы неправильно думать, что предположения участников ограничивались только Землей в форме диска, окруженного ледяной стеной.
Некоторые, например, уверены, что настоящая форма Земли — ромб. Причем в вершинах ромба люди могут телепортироваться на другой край земли из-за искривления пространства. Главным аргументом теории являются корабли, которые при пересечении горизонта не проваливаются в пропасть.
Другие участники настаивают на твердом небе в виде полусферы и на идее кольцевидной Земли — по их мнению, мы живем на цепи из колец.
Видео НАСА вызвало у собравшихся громкое возмущение и смех.
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