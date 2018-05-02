Мать случайно накормила дочь пастой в виде пенисов

Молодая мама не сразу поняла, что приготовила для своих дочек пасту, имеющую форму пенисов.

Ребекка Бретт отправилась за покупками на местный рынок и взяла с собой двоих дочек Аву и Эмилию. Ава попросила маму взять пасту, которая, как ей показалась, похожа на "смайлики". Ребекка согласилась, оплатила покупку и не глядя положила ее в сумку.

Девушка не обратила внимания на форму пасты, даже когда ее варила. И только поставив тарелку на стол, увидела, что приготовила для детей.

Ава с удовольствием поглощала пасту, по форме в точности воспроизводящую мужской половой орган.

@rebecca.brett.14

Придя в себя от шока, Ребекка рассмеялась и запечатлела свой успех на фото, которым поделилась на своей странице Facebook.