Мать случайно накормила дочь пастой в виде пенисов 

Молодая мама не сразу поняла, что приготовила для своих дочек пасту, имеющую форму пенисов.
Ребекка Бретт отправилась за покупками на местный рынок и взяла с собой двоих дочек Аву и Эмилию. Ава попросила маму взять пасту, которая, как ей показалась, похожа на "смайлики". Ребекка согласилась, оплатила покупку и не глядя положила ее в сумку.
Девушка не обратила внимания на форму пасты, даже когда ее варила. И только поставив тарелку на стол, увидела, что приготовила для детей.
Ава с удовольствием поглощала пасту, по форме в точности воспроизводящую мужской половой орган.
@rebecca.brett.14
Придя в себя от шока, Ребекка рассмеялась и запечатлела свой успех на фото, которым поделилась на своей странице Facebook.