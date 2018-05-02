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Мать случайно накормила дочь пастой в виде пенисов
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Мать случайно накормила дочь пастой в виде пенисов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @shmimball
Молодая мама не сразу поняла, что приготовила для своих дочек пасту, имеющую форму пенисов.
Ребекка Бретт отправилась за покупками на местный рынок и взяла с собой двоих дочек Аву и Эмилию. Ава попросила маму взять пасту, которая, как ей показалась, похожа на "смайлики". Ребекка согласилась, оплатила покупку и не глядя положила ее в сумку.
Девушка не обратила внимания на форму пасты, даже когда ее варила. И только поставив тарелку на стол, увидела, что приготовила для детей.
Ава с удовольствием поглощала пасту, по форме в точности воспроизводящую мужской половой орган.
@rebecca.brett.14
Придя в себя от шока, Ребекка рассмеялась и запечатлела свой успех на фото, которым поделилась на своей странице Facebook.
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