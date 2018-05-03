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Австралия — фейк: в Сети не верят географии
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Австралия — фейк: в Сети не верят географии 

Anews 30 минут назад
Фото: Anews
Распространенный старый мем о том, что Австралии не существует, снова набирает популярность в различных социальных сетях, несмотря на то, что с момента его первого появления на просторах Сети прошло не более года.
Первый пост о том, что страна, которая занимает целый континент, лишь фейк, появился в Фейсбуке около года назад и стал вирусным, набрав десяти тысяч лайков и репостов. Впрочем, на этом история не заканчивается. Оказалось, что у приверженцев странной географической "теории заговора" есть подобные мнения насчет других стран. Сторонники таких теорий доказывают друг другу всевозможными способами на форумах то, что Австралия — не единственная выдуманная страна на планете.
Под подозрение попала Финлядия. По мнению пользователей, между Россией и Швецией нет никакого третьего государства. А один из пользователей и вовсе заявил, что Финляндия была придумана, чтобы скрыть ройссийско-япоский договор, находящийся под секретом. Согласно этому тайному договору вылов рыбы становится квотированным. А ловить ее предполагалось именно в море, занимающим часть Европы, которую считают Финляндией.
Другой пользователь популярного ресурса Reddit выдвинул предположение, что не существует и итальянского региона Молизе. Который, кстати говоря, включает в себя население в 300 тысяч человек. А бразильский сегмент Сети считает, что теория о "забытом штате Акри" верна и на его территории все еще живут динозавры.
Как оказалось, мнение относительно "фейковости" стран и регионов можно назвать одним из самых старых мемов в Интернете. Еще в 1993 году пользователи Сети из Германии назвали фикцией город Билефельд, добавив, что его придумало ЦРУ, Моссад или инопланетяне.
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