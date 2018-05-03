Австралия — фейк: в Сети не верят географии

Распространенный старый мем о том, что Австралии не существует, снова набирает популярность в различных социальных сетях, несмотря на то, что с момента его первого появления на просторах Сети прошло не более года.

Первый пост о том, что страна, которая занимает целый континент, лишь фейк, появился в Фейсбуке около года назад и стал вирусным, набрав десяти тысяч лайков и репостов. Впрочем, на этом история не заканчивается. Оказалось, что у приверженцев странной географической "теории заговора" есть подобные мнения насчет других стран. Сторонники таких теорий доказывают друг другу всевозможными способами на форумах то, что Австралия — не единственная выдуманная страна на планете.

Под подозрение попала Финлядия. По мнению пользователей, между Россией и Швецией нет никакого третьего государства. А один из пользователей и вовсе заявил, что Финляндия была придумана, чтобы скрыть ройссийско-япоский договор, находящийся под секретом. Согласно этому тайному договору вылов рыбы становится квотированным. А ловить ее предполагалось именно в море, занимающим часть Европы, которую считают Финляндией.

Другой пользователь популярного ресурса Reddit выдвинул предположение, что не существует и итальянского региона Молизе. Который, кстати говоря, включает в себя население в 300 тысяч человек. А бразильский сегмент Сети считает, что теория о "забытом штате Акри" верна и на его территории все еще живут динозавры.