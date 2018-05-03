Гостей ЧМ по футболу поселят в развалюхи

В преддверии чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде ремонтируют дома, находящиеся поблизости от стадиона «Нижний Новгород», где пройдут шесть матчей группового этапа чемпионата. Однако обновление зданий проводится лишь с внешней стороны, а вот что касается подъездов изнутри, то тут ситуация остаётся удручающей. Фасады многоэтажек действительно становятся красивыми, но стены внутри, лестничные переходы, лифты, окна — в ужасающем состоянии, в некоторых домах ремонта не было более десяти лет. Жители частично отремонтированных домов очень недовольны таким подходом и по-настоящему переживают, ведь многие уже сдали квартиры на время проведения матчей болельщикам из других стран. Страшно подумать, как будут ощущать иностранные гости в такой чудовищной обстановке. Возмущённые жильцы требуют отремонтировать дома полностью, чтобы принять фанатов достойно.