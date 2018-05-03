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Чем занимаются люди в лифте
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Чем занимаются люди в лифте 

Рамблер 4 часа назад
Забота о безопасности граждан подразумевает оснащение подъездов и лифтов видеокамерами. А записи с камер видеонаблюдения иногда оказываются весьма забавными. Представляем топ любопытных моментов с участием людей, которые забыли о том, что их могут снимать. Чем же можно заняться в лифте?
1. Девушка-любительница спорта не теряет времени даром и занимается в лифте растяжкой.
2. Молодой человек, заскучавший во время поездки, уподобляется человеку-пауку, но, увы, терпит неудачу.
3. Полицейские устраивают в кабине небольшие музыкальные паузы.
4. Девушка, владеющая восточными единоборства, размазывает по стенам двух хулиганов.
5. Оголодавший курьер закусывает пиццей, которую везёт заказчику.
6. Малышка пританцовывает и подпрыгивает, пока едет вниз.
7. Отважная красотка даёт отпор насильнику-неудачнику.
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