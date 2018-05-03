Раскрыты тайные факты о США

Соединённые Штаты Америки образовались в 1776 году, что зафиксировано в Декларации независимости. Эта страна была создана переселенцами из Европы, которые привезли свои традиции и обычаи. Но история страны связана не только с чередой войн и объединений, она окутана секретами и тайнами. Но некоторые любопытные факты всё же стали известны общественности.

1. Космический самолёт Boeing X-37B. Никто не может сказать, зачем его создали и во сколько обошлась разработка. Интрига вертится и вокруг его полёта по околоземной орбите, который, по слухам, длился два года.

2. Проект МК-ULTRA. Существовал в годы холодной войны. На разработку проекта потратили миллионы долларов, а его главная цель — манипулирование сознанием общества. Для этого предполагалось добавлять в продукты питания психотропные вещества.

3. Операция «Утренний свет». Секретная операция, осуществлённая в семидесятые годы. Запущенный СССР спутник с обогащённым ураном упал в канадской тундре. Все обломки спутника в ходе операции собрали американские военные.

4. Субмарина USS Jimmy Carter, походящая на подлодку из фантастических романов. Субмарина оснащена оборудованием, позволяющим слушать разговоры в других подводных лодках. Впечатляют и габариты: на « Джимми Картере » можно транспортировать самолёты.

5. Спрятанные тюрьмы для афганских военных, попавших в плен, где практикуют пытки. Несмотря на официальное заявление, что все подобные тюрьмы закрыты, они всё-таки функционируют.