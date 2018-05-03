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Дайвер от испуга напал на акулу и победил
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Дайвер от испуга напал на акулу и победил 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Акула решила плотно закусить дайвером — ей стоило подумать дважды, прежде чем нападать на австралийского сорвиголову.
Странный инцидент произошел на мысе Леннокс-Пойнт, в штате Новый Южный Уэльс. Мужчина спокойно серфил и не увидел, как к нему вплотную подплыла акула и попыталась укусить за ногу.
От испуга парень схватил акулу руками и потащил к берегу. Обескураженный хищник ничего не смог поделать и в результате Мэттью просто выкинул его на пляж.
Сейчас это кажется глупейшей идеей, но тогда я рассудил, что если я ее схвачу, то буду точно знать, где находится пасть
— Мэттью Ли  Уже на берегу удачливый серфер понял, что размеры акулы сопоставимы с его собственными. Стоило ему растеряться и результат схватки мог бы быть совсем другим.
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