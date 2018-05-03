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Пользователи сломали голову над трюком со стаканом
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Пользователи сломали голову над трюком со стаканом 

360tv.ru 42 минуты назад
На YouTube появилось видео с обычным пластиковым стаканом, который меняет форму при наклоне. Кроме него автор ролика показал метаморфозы фотокамеры, кубика Рубика и зеркала. Комментаторы с Reddit попытались разгадать оптическую иллюзию.
Часть пользователей Сети признались, что смотрят видео на повторе, и не понимают, в чем фокус. Другие выдвинули различные версии того, как автор ролика смог сделать проекцию стакана реальной.
О боже, чем умнее становятся иллюзии, тем более глупым чувствую себя я. Я поймал себя на мысли, что поворачиваю свой телефон, чтобы следить за фокусом
— strangerinthebox.
Некоторые комментаторы убеждены, что чашка при наклоне действительно могла принять странную для нее форму.
Кубик похоже настоящий, потому что он правильно отражается в зеркале сзади него. Правда?.. Правда?
— SovereignCloud.
Другой человек утверждал, что кубик и зеркало ненастоящие. Это значит, что для это трюка были использованы спецэффекты. С ним согласен и другой пользователь, который ударяется в философские размышления.
Зеркало может быть дорисовано, все на видео может быть нарисовано, вся моя жизнь может быть нарисована… Мне нужно полежать
— Abrimor-Behind You.
Как получилось обмануть зрителей, авторы ролика до сих пор не признались.
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