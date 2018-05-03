Пользователи сломали голову над трюком со стаканом

На YouTube появилось видео с обычным пластиковым стаканом, который меняет форму при наклоне. Кроме него автор ролика показал метаморфозы фотокамеры, кубика Рубика и зеркала. Комментаторы с Reddit попытались разгадать оптическую иллюзию.

Часть пользователей Сети признались, что смотрят видео на повторе, и не понимают, в чем фокус. Другие выдвинули различные версии того, как автор ролика смог сделать проекцию стакана реальной.

О боже, чем умнее становятся иллюзии, тем более глупым чувствую себя я. Я поймал себя на мысли, что поворачиваю свой телефон, чтобы следить за фокусом

— strangerinthebox.

Некоторые комментаторы убеждены, что чашка при наклоне действительно могла принять странную для нее форму.

Кубик похоже настоящий, потому что он правильно отражается в зеркале сзади него. Правда?.. Правда?

— SovereignCloud.

Другой человек утверждал, что кубик и зеркало ненастоящие. Это значит, что для это трюка были использованы спецэффекты. С ним согласен и другой пользователь, который ударяется в философские размышления.

Зеркало может быть дорисовано, все на видео может быть нарисовано, вся моя жизнь может быть нарисована… Мне нужно полежать

— Abrimor-Behind You.

Как получилось обмануть зрителей, авторы ролика до сих пор не признались.