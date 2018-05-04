Папины бродяги, мамины симпатяги

В Японии коты занимаются особое место и в культуре, и в повседневной жизни граждан страны. В японских городах уличных кошек чрезвычайно много, и они чувствуют себя среди людей вполне комфортно. Японский фотограф Масаюки Оки — один из тех, кто наблюдает за животными на улицах разных городов каждый день. Он рассказал «Ленте.ру» , как прославился благодаря «уродливым котам», и показал, что у каждого усатого бродяги есть свой характер.

Япония славится большим количеством так называемых кото-островов — на них популяция кошек превышает человеческую. Необычная «расстановка сил» объясняется довольно просто: жители небольших островных поселений, занимающиеся рыболовством или сельским хозяйством, активно разводили кошек, чтобы они помогали в борьбе с грызунами. В современном мире приверженцев натурального хозяйства стало в разы меньше, жители маленьких сел перебрались в большие города, а коты продолжили обживать острова.

Публикация от Masayuki Oki猫写真家 写真展GW岐阜＆京都&広島 (@okirakuoki) 29 Апр 2018 в 9:18 PDT

Японский фотограф Масаюки Оки — типичный любитель уличных животных. Он посвятил свой Instagram-аккаунт причудливым фотографиям бродячих котов и регулярно публикует кошачьи морды в самых необычных исполнениях для почти 90 тысяч подписчиков. В отличие от огромного количества снимков этих животных, у Оки коты обладают характером: они дерутся, харизматично зевают и даже улыбаются. Большинство героев его снимков — обитатели района краеведческого музея Ситамати, расположенного на берегу пруда Синобадзу на территории парка Уэно.

Поклонники фотографа называют его героев busanyan, что в переводе с японского означает «уродливый кот». Но ни автор снимков, ни его подписчики не имеют в виду ничего негативного: эти уличные жители, ободранные и матерые, не выглядят отталкивающе, наоборот — привлекают своей необычной харизмой.

Фотограф мечтает объехать всю Японию и запечатлеть бродячих котов из разных мест.

Оки скромничает и не спешит продвигать свои работы за пределами Японии. Он использует самые удачные фотографии для создания календарей и продает их онлайн.

Несколько лет назад вы рассказывали, что хотите запечатлеть на камеру кошек со всей Японии. Сколько городов вы уже посетили ради этого проекта?

Масаюки Оки: Откровенно говоря, у меня не так много времени для того, чтобы путешествовать по Японии. Когда я езжу в Токио по делам, обязательно делаю фотографии местных кошек. Я был на островах Санаги и Аиношима, в Киото, Одаваре, Аидзувакамацу, Кобе и на Тайване в последние два года.

Как думаете, живущие в разных городах коты отличаются по характеру?

Мне часто задают этот вопрос. Я думаю, что главное различие — отношение людей к кошкам, живущим на улицах. К примеру, эту разницу можно почувствовать в Японии и на Тайване. На оживленных улицах Японии редко встретишь уличных котов, зато на Тайване их очень много, потому что владельцы магазинов и продовольственных лавок их с удовольствием подкармливают. При этом их абсолютно не волнует, что на дорогах много автомобилей. Но меня это очень взволновало.

Почему вы выискиваете именно «уродливых» котов? И как вы ловите столь эмоциональные движения животных?

Я не стремлюсь делать фотографии уродливых кошек — скорее я стараюсь, чтобы они были естественными. Издательство «Синтёся», которое выпустило книгу с моими работами, отобрало самые забавные снимки и назвало сборник Busanyan («Уродливые коты» — прим. «Ленты.ру»).

Как вы находите своих героев?

В основном наблюдаю. Иногда они показывают очень эмоциональное выражение морды, особенно когда зевают, вылизываются после еды, встречают любимых людей и сородичей или злятся — в общем, делают то, чем занимается любой кот. Каждый может снять то же самое, что и я.

К слову, герои фотографий не выглядят бездомными: чаще всего они упитанные и довольные. Это особенность уличных котов в Японии?

Люди, живущие здесь, заботятся о бездомных животных. Естественно, они подкармливают их и кастрируют. Видимо, поэтому они выглядят такими ухоженными и лоснящимися.

Как вы добиваетесь такой динамики в фотографиях? На некоторых снимках создается ощущение, что коты вас просто не замечают.

Я всегда сначала несколько раз приезжаю на место, где живут кошки, прежде чем начать их фотографировать. Они привыкают — видят, что я выгляжу как человек, но могу быть и просто большим котом. Освоившись, они чувствуют себя свободно рядом со мной и двигаются без стеснения.