Мифы, в которые все верят, а зря

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Мифы, в которые безоговорочно верят 

Рамблер 5 часов назад
Есть факты, которые считаются общеизвестными. Потому что так нам говорили родили, потому что так нас учили в школе или просто потому, что не хотим отказываться от привычного взгляда на вещи. Между тем, многие утверждения уже настолько устарели, что давно пришло время с ними расстаться. Если и вы все еще верите в эти мифы, то срочно забудьте про них.
1. Нил — самая длинная на планете река.
2. Великобритания — самая дождливая европейская страна.
3. Эверест — самая высокая гора на Земле.
4. Великая Китайская стена — самый крупный рукотворный объект, который виден из космоса.
5. Сахара — самая большая пустыня на планете.
6. Молния никогда не ударяет дважды в одно место.
7. Вода проводит электрический ток.
8. Мертвое море — самое соленое озеро.
9. Быков раздражает красный цвет.
10. Человек использует мозг всего на 10 процентов.
Подробнее — в нашем видео.
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