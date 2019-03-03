Мифы, в которые все верят, а зря

Мифы, в которые безоговорочно верят

Есть факты, которые считаются общеизвестными. Потому что так нам говорили родили, потому что так нас учили в школе или просто потому, что не хотим отказываться от привычного взгляда на вещи. Между тем, многие утверждения уже настолько устарели, что давно пришло время с ними расстаться. Если и вы все еще верите в эти мифы, то срочно забудьте про них.

1. Нил — самая длинная на планете река.

2. Великобритания — самая дождливая европейская страна.

3. Эверест — самая высокая гора на Земле.

4. Великая Китайская стена — самый крупный рукотворный объект, который виден из космоса.

5. Сахара — самая большая пустыня на планете.

6. Молния никогда не ударяет дважды в одно место.

7. Вода проводит электрический ток.

8. Мертвое море — самое соленое озеро.

9. Быков раздражает красный цвет.

10. Человек использует мозг всего на 10 процентов.

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