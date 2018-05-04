Загадочный сигнал пришел из созвездия Девы

Таинственный звуковой импульс обнаружили специалисты из Пуэрто-Рико.

Ученые считают, что его источник расположен за средней по размерам звездой GJ 447 в созвездии Девы. Конечно, версия инопланетных соседей по космосу стала первой, но не единственной.

С помощью радиотелескопа было установлено местоположение объекта GJ 447 — на перекрестке орбит геостационарных спутников, которые передают импульсы на сходных частотах.

Поэтому пока ученые считают, что сигнал имеет земное происхождение, несмотря на ряд отличий от похожих импульсов. Специалисты намерены тщательнее изучить загадочное послание.

Впрочем, уфологи не теряют надежды. Кто знает, возможно первые пришельцы придут к нам из самого женственного зодиакального созвездия.