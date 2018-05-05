Похищенные: истории о встречах с пришельцами

О том, что представители внеземных цивилизаций время от времени зачем-то похищают людей (и чаще всего их возвращают обратно), слышал, наверно, каждый. Кто-то в это верит, кто-то считает выдумками и плодом больного воображения. Сами же рассказчики стоят на своем и утверждают, что побывали где-то за пределами нашей планеты (а быть может, времени и пространства).

Мы собрали несколько таких историй. Самых странных и ужасающих.

Потерянный секс

Не могу сказать, что уверен в этом наверняка, но все же мне кажется, что однажды мы с женой были похищены инопланетянами. Во всяком случае, мы точно на какое-то время пропали из этого мира, потерялись во времени.

Ночью мы занимались сексом в нашей кровати, как вдруг оказались совершенно в разных концах спальни. Мы с ужасом смотрели друг на друга, наконец, жена произнесла: «Что это было? Как такое могло произойти?». Разумеется, у меня не было ответа. Кроме того, мы оба чувствовали себя невероятно уставшими и все, что нам хотелось, это просто лечь спать. Что мы и сделали, договорившись обсудить произошедшее утром.

На следующий день мы прочитали множество историй в Сети, которые были очень похожи на нашу. Каким-то образом люди внезапно оказывались совершенно в другом месте, нежели там, где должны были быть. При этом все отмечают, что ничего не помнили о промежутке времени, в который переместились из точки А в точку Б.

Рационального объяснения произошедшему ни я, ни жена (она не верит в инопланетян) найти до сих пор не можем.

Серая голова

Это случилось, когда мне было 10 лет. Однажды, собираясь спать, я посмотрел в окно. Я так делал всегда, чтобы убедиться, что снаружи не происходит ничего особенного. Внезапно я услышал ужасный гул, а на улице стало очень ярко, как будто вдруг кто-то включил прожектор. Но никакого светового прибора, конечно, на нашем доме не было.

Привыкнув к свету я вновь посмотрел в окно и вдруг увидел большую серую голову, на которой ярко выделялись огромные черные глаза. Я ужасно испугался, запрыгнул на кровать и накрылся одеялом. Не понимаю, как я не сошел с ума от страха, видимо, любопытство все же оказалось сильнее, но я продолжил наблюдать за окном.

Я видел черный силуэт, который прошел мимо моего окна, остановившись возле него и заглянув в комнату сквозь приоткрытые жалюзи. До сих пор я помню это так, словно это произошло вчера: мое тело будто вибрировало. Закричать и позвать родителей я почему-то не мог.

Вскоре к первой фигуре присоединилась вторая: другой серый силуэт остановился поодаль от окна и просто наблюдал за действиями первого. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно все исчезло. Следующее, что я помню — я нахожусь один в комнате несколько часов спустя…

Светящийся незнакомец

В 90-е годы моя семья жила в одном из прибрежных городов Саудовской Аравии. Родители делали в доме ремонт, и нам с братом пришлось около недели спать вместе на одной большой кровати. В то время мне было около 10 лет, а брату — 13.

Однажды я проснулся оттого, что брат тряс меня за плечо, с ужасом повторяя: «Ты тоже это видишь?». Спросонья я не понял, о чем он говорит, кроме того, я был с головой накрыт одеялом. Выбравшись из-под него, я лишился дара речи: возле нашей кровати стояло высокое странное светящееся существо без лица (или я просто не сумел его разглядеть).

Прежде, чем я смог что-либо понять, светящийся незнакомец вдруг вытянул шею, его голова оказалась между мной и братом. И через секунду он со странным звуком рассыпался на тысячи маленьких огней.

Мы закричали и спрятались под одеялом. Следующее, что я помню, — утром мы просыпаемся одновременно с братом, смотрим друг на друга и с криком выбегаем из комнаты.

За прошедшие годы мы лишь несколько раз вспоминали с братом ту странную историю. И до сих пор не понимаем, что тогда произошло. Общий сон? Такое вообще возможно? Родители говорят, что не слышали никаких странных звуков в ту ночь, в том числе и наших криков…

Брат рассказал, что он проснулся от внезапно ударившего ему в глаза света и заметил это странное существо. Но он решил, что это сон и попытался его проигнорировать. Но светящийся незнакомец продолжал стоять рядом с кроватью и, как утверждает брат, «тихо жужжать». Поняв, что не спит, брат и решил разбудить меня.

Сейчас мне 35 лет, за прошедшие годы со мной случалось еще несколько странных историй. Объяснения я им найти тоже не могу. Тот странный эпизод из детства помню отчетливо. Хотя и не понимаю, что это все-таки было.

Похищенное сознание

Не могу утверждать, что это были инопланетяне, но я точно побывал где-то, куда, вероятнее всего, не должен был попасть.

Это не было похищением в прямом смысле этого слова, скорее, это можно назвать «похищением сознания».

Мы с друзьями отдыхали в парке. Как обычно разговаривали обо всем подряд и курили (оговорюсь сразу, курили лишь обычные сигареты! Никаких препаратов, которые могли бы повлиять на наше сознание, у нас не было). Вдруг я заметил, что все вокруг начало замедляться. Знаете, как в замедленной съемке. Через секунду я понял, что это же происходит и со мной. А еще через пару секунд мы все были абсолютно «заморожены». Как будто кто-то на невидимом пульте нажал кнопку «Пауза».

Я помню, что не мог двигаться, разговаривать, даже моргнуть не получалось, дышал я с трудом. А потом вдруг я «отключился». Открыв глаза, я увидел, что нахожусь в темной комнате, вокруг меня находятся три больших экрана, на которых виден тот самый парк, где мы были с друзьями. Это все, что мне удалось запомнить прежде, чем я вновь «отключился».

Пришел в себя я в том же самом парке, лежа на земле и рыдая. Друзья выглядели не лучше: казалось, мы все только что пережили что-то ужасное. Одна из девушек сказала: «У меня такое ощущение, что нас показывают по телевизору».

Она была права: нам всем казалось, что за нами наблюдают, что мы не в безопасности и пережили реальное насилие. Я точно не помню, о чем мы говорили, но все сводилось к тому, что каждый из нас уверен, что «нас куда-то забирали». Каким-то странным образом мы понимали, что видели одно и то же, хотя почти не говорили об этом, опасаясь, что «они» могут увидеть нас.

После произошедшего мы больше никогда не говорили о нашем загадочном «похищении». Что думают сейчас мои товарищи по несчастью, я не знаю: мы давно не общаемся. Но что-то загадочное, не поддающееся объяснению, с нами в тот день точно произошло, я в этом уверен.

Множественные похищения

Странные истории начали происходить со мной, когда я была совсем маленькой. Я не воспринимала эти события как нечто страшное, скорее, это было похоже на удивительные сны.

Помню, я каждую ночь спускалась в нашу гостиную, где было большое окно. Я смотрела сквозь стекло и произносила «ву-ху». После этого «сигнала» ниоткуда вдруг появлялся огромный волк и отвечал мне таким же воем. После этого следовал провал в памяти, а затем я просыпалась в своей кровати.

Родители никогда не видели, что я действительно ночью спускаюсь в гостиную, но на полу комнаты утром всегда откуда-то появлялись сухие листья или грязь.

Позже мы переехали в город (до этого мы жили в пригороде) и характер моих «видений» изменился. На старом месте меня никогда не пугали мои странные ночные встречи, но в городе я вдруг стала бояться засыпать.

Первое мое «новое» воспоминание, связанное с похищением, было вызвано визитом врача. Кто-то из одноклассников пришел в школу больным и всем, кто контактировал с этим человеком, должны были сделать уколы. До этого уколов мне никогда не делали, и как только я увидела шприц, то ужасно испугалась. Пока мне вводили лекарство, я помню, что в моей голове всплывали образы каких-то странных размытых фигур. После этого я стала часто их видеть. После их посещений я не могла ничего вспомнить, поэтому уверена, что они меня зачем-то забирали, а потом стирали мою память.

Своего пика количество похищений достигло к моим 13-14 годам: раз в 2 месяца ко мне приходили загадочные гости и забирали для каких-то своих целей. Затем похищения стали реже: их количество сократилось до одного раза в год.

Последняя такая история произошла в мой день рождения, когда мне исполнилось 27 лет. Я была абсолютно трезва, собиралась ехать отмечать праздник. Но как только я села в машину, как увидела что-то странное в небе. Движущийся объект был темным, аморфным, меняющим форму. Внезапно его очертания приняли вид космического корабля и он стал приближаться ко мне.

Сразу после этого я услышала звенящий шум в голове, причиняющий мне вполне реальную боль. Корабль остановился возле машины, из него «выплыло» внеземное существо и направилось ко мне. Дверца машины сама по себе открылось, а существо дотронулось до меня своей конечностью. Я закричала и потеряла сознание. Пришла в себя я лишь через час.

После этого случая похищения не повторялись. Но до сих пор я боюсь спать по ночам. Поэтому работаю ночью, а отдыхаю днем.