На Марсе нашли голову статуи женщины-воина

В Сети появился интересный ролик, опубликованный энтузиастами, которые исследуют снимки поверхности Марса. Один из таких «виртуальных исследователей», Джо Уайт , утверждает, что разглядел на одной из фотографий голову статуи.

По словам Уайта, обнаруженный на снимке «артефакт» удивительно напоминает фрагмент скульптуры женщины-воина. Более того, астроном-любитель отмечает также некое сходство остатков статуи с головой Большого Сфинкса в Египте.

Уайт уверен, что четко различимые лоб, глаза, ухо, нос, подбородок статуи, а также головной убор, похожий на те, что носили фараоны Египта, высечены из камня.