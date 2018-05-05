На Марсе нашли голову статуи женщины-воина 

В Сети появился интересный ролик, опубликованный энтузиастами, которые исследуют снимки поверхности Марса. Один из таких «виртуальных исследователей», Джо Уайт, утверждает, что разглядел на одной из фотографий голову статуи.
По словам Уайта, обнаруженный на снимке «артефакт» удивительно напоминает фрагмент скульптуры женщины-воина. Более того, астроном-любитель отмечает также некое сходство остатков статуи с головой Большого Сфинкса в Египте.
Уайт уверен, что четко различимые лоб, глаза, ухо, нос, подбородок статуи, а также головной убор, похожий на те, что носили фараоны Египта, высечены из камня.