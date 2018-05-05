Ещё
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Марсе нашли голову статуи женщины-воина 

Рамблер 4 часа назад
В Сети появился интересный ролик, опубликованный энтузиастами, которые исследуют снимки поверхности Марса. Один из таких «виртуальных исследователей», Джо Уайт, утверждает, что разглядел на одной из фотографий голову статуи.
По словам Уайта, обнаруженный на снимке «артефакт» удивительно напоминает фрагмент скульптуры женщины-воина. Более того, астроном-любитель отмечает также некое сходство остатков статуи с головой Большого Сфинкса в Египте.
Уайт уверен, что четко различимые лоб, глаза, ухо, нос, подбородок статуи, а также головной убор, похожий на те, что носили фараоны Египта, высечены из камня.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочный сигнал пришел из созвездия Девы30
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Существование бога опровергнуто математически112
Что случилось, если бы немцы взяли Москву456
Видео
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:09
Развенчаны мифы, в которые все верили
Безумный мир
07:48
Что находится за фасадом необычных отелей
Места
11:53
Как выглядят самые необычные армии мира
Истории
05:40
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение