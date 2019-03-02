Какие опасности могут грозить Земле

Нам, жителям Земли, комфортно живется на планете. Но каково приходится ей самой? Она постоянно подвергается атакам из космоса, пусть и маломощным, которые серьезно угрожают человечеству. И в обозримом будущем с Землей могут произойти довольно страшные вещи. Вот только несколько предположительных опасностей:

Падение астероида

65 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил около 15 километров, упал в районе нынешней Мексики. В результате падения исчезли динозавры, а жизнь сильно изменилась. Учёные считают, что астероиды такого размеры падают на Землю раз в 60 миллионов лет, так что новая встреча не за горами.

Глобальное потепление

Деятельность человека привела к тому, что средняя температура на планете повысилась на 0,8 градуса. Таяние ледников провоцирует наводнения, самые сильные из которых наносят непоправимый урон городам.

Супервулканы

Извержения гигантских вулканов неоднократно уничтожали почти все живое на Земле. Специалисты говорят, что вулкан Йеллоустоун, находящийся в США, вполне может стать угрозой человеку. Йеллоустонский национальный парк находится на находится на вершине колоссального резервуара с магмой. За последний век земля в парке поднялась на 74 сантиметра, что говорит о набухании магмы. Невозможно представить, что будет, если вулкан начнет извергаться.