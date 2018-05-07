На спутнике Юпитера заметили гигантский купол

В одном из кратеров Ганимеда, спутника Юпитера, обнаружили странный объект, очень напоминающий огромный купол.

Автором находки стал известный энтузиаст, изучающий снимки разных планет Солнечной системы, Скотт Уоринг.

По словам «виртуального исследователя», гигантский купол, скорее всего, сделан из какого-то темного материала: он сильно блестит и не похож на другие объекты природного происхождения на Юпитере.

Уоринг высказывает мысль, что купол может скрывать инопланетный город, где и по сей день живут представители внеземной цивилизации. Исследователь полагает, что огромной полусферой пришельцы закрыли свое «место жительства» от губительной космической радиации и вполне комфортно чувствуют себя «под колпаком».

Проверить данное предположение, разумеется, пока невозможно. Представители NASA опубликовали снимок на официальном сайте, но никак его не прокомментировали.