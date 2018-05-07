Диктор в начале XX века «предсказал» будущее

В Сети набирает популярность загадочная аудиозапись, на которой один из американских радиоведущих рассказывает о том, что должно произойти в будущем. Странную запись нашли представители YouTube— канала «ApexTV» и утверждают, что сделана она была примерно в 1933 году.

Диктор одной из не самых известных американских радиостанций в эфире решил попробовать предсказать будущее на два столетия вперед. Интересно, что многое из того, о чем он говорил, оказалось правдой.

Так, например, ведущий предсказал начало Второй мировой войны, отметив, что она будет «ужасной и разрушительной, но после нее появится более развитое общество». Также мужчина заявил, что в будущем появятся беспилотные летающие автомобили, многие электроприборы (в том числе и радио) станут весьма компактными, а к 2100 году человечество уже вступит в контакт с представителями внеземных цивилизаций и будет вполне мирно с ними уживаться.

Многие пользователи Сети отнеслись к данной записи с недоверием, отметив, что она, вероятнее всего, является мистификацией. Другие же предположили, что тот странный эфир был всего лишь шуткой или способом проверить интуицию. А третьи не исключают возможности встречи загадочного диктора с путешественниками во времени.

Если данная запись действительно была сделана в 1933 году, то точно можно сказать одно: загадочный ведущий либо обладал феноменальной интуицией, либо был ясновидящим (если, конечно, допустить, что такие люди в принципе существуют).