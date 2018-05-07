Камера Google Maps сняла монстров-исполинов

Сервис Google Maps востребован и путешественниками, отправляющимися в неизведанные места, и жителями мегаполисов, которые ищут пути объезда пробок. Но иногда на картах обнаруживаются странные объекты, загадочные территории и удивительные животные. О последних и пойдёт сегодня речь.

1. На одном из снимков гавани Кент в Великобритании пользователи разглядели исполинского краба, живущего на мелководье. Его длина, по оценкам, составляет 15 метров. Впрочем, некоторые комментаторы уверены, что «краб» — это всего лишь игра света и тени.

2. На фотопанорамах Шотландии в очередной раз нашли лох-несское чудовище. Несси рассмотрел один из пользователей, но его оппоненты полагают, что это след от плывущей лодки.

3. На фотография новозеландского залива Оки-Бей увидели гигантского змея. Инженер искал место для возведения домика на пляже и обнаружил невероятных размеров змеиный след. По его мнению, след оставило исполинское пресмыкающееся длиной 12 метров.