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Камера Google Maps сняла монстров-исполинов
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Камера Google Maps сняла монстров-исполинов 

Рамблер 2 часа назад
Сервис Google Maps востребован и путешественниками, отправляющимися в неизведанные места, и жителями мегаполисов, которые ищут пути объезда пробок. Но иногда на картах обнаруживаются странные объекты, загадочные территории и удивительные животные. О последних и пойдёт сегодня речь.
1. На одном из снимков гавани Кент в Великобритании пользователи разглядели исполинского краба, живущего на мелководье. Его длина, по оценкам, составляет 15 метров. Впрочем, некоторые комментаторы уверены, что «краб» — это всего лишь игра света и тени.
2. На фотопанорамах Шотландии в очередной раз нашли лох-несское чудовище. Несси рассмотрел один из пользователей, но его оппоненты полагают, что это след от плывущей лодки.
3. На фотография новозеландского залива Оки-Бей увидели гигантского змея. Инженер искал место для возведения домика на пляже и обнаружил невероятных размеров змеиный след. По его мнению, след оставило исполинское пресмыкающееся длиной 12 метров.
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