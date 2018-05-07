Кот в Италии унаследовал полтора миллиона евро

Иногда домашние питомцы могут спасти человека от одиночества и заменить семью. И благодарные владельцы порой совершают самые необычные поступки ради своих любимцев. Такая история случилась и с котом по кличке Пилу.

Несколько лет назад пожилая жительница Вероны Чечилия Анна нашла кота, который стал для одинокой бездетной женщины настоящей семьей. В итоге все свое состояние в полтора миллиона евро женщина оставила любимому питомцу.

Однако в Италии животные не могут претендовать на наследство, как в Германии или Франции. Поэтому деньгами кота будет управлять Фонд вкладчиков Италии. Они должны найти ему нового хозяина, который будет отчитываться в своих тратах на кота.

А фонд будет выделять средства на комфортное проживание животного, качественный и разнообразный рацион питания и услуги хорошего ветеринара. Пока кот находится в приюте Милана.

После смерти кота оставшиеся средства будут перечислены организации по защите животных.