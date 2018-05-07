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«Путешественница во времени»: люди живут на Марсе
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«Путешественница во времени»: люди живут на Марсе 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Девушка по имени Мэри, утверждающая, что сумела побывать в 3812 году, поделилась интересной информацией.
«Путешественница во времени» рассказала о том, что в будущем люди смогут легко перемещаться в пределах Солнечной системы (а, возможно, и за ее границами) и путешествия на Марс, например, станут вполне обычным делом.
В подтверждение своих слов Мэри показала снимок, сделанный, по ее словам, во время визита на Красную планету.
«Я появилась на Марсе и сразу сделала несколько фотографий. Вы можете увидеть летательные аппараты, на которых мы прилетели на планету, и несколько зданий вдалеке»,
— рассказывает «космическая туристка».
Открытые источники
Мэри утверждает, что людям в конце концов удастся колонизировать Марс и многие из них «переедут» на новое «место жительства». Компанию им составят роботы.
Женщина отметила также, что Марс показался ей весьма интересным, но в то же время немного пугающим.
Приоткрыла Мэри завесу тайны и над другими фактами из будущего. Например, она рассказала, что небо в следующем тысячелетии будет иметь совершенно другой оттенок, а люди, разумеется, будут пользоваться летающим транспортом.
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