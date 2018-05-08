Американский священник знает, где пережить конец света

Проповедник Джим Беккер считает, что нашел идеальное место для спасения во время всевозможных катаклизмов. Заповедная земля находится на плато Озарк в штате Миссури, где священник предлагает всем желающим купить у него хижины.

Сейчас Беккер строит поселение Морнингсайд для избранных выживальщиков. В домиках будет запас еды и воды, а все остальное, необходимое для комфортного спасения — рации, солнечные батареи, медикаменты — можно будет приобрести в интернет-магазине священника.

Кроме веры в свою правоту, Беккер опирается и на данные специалистов НАСА , которые действительно считают это место наиболее безопасным с точки зрения выживания.

Озарк — известняковое плато, расположенное на правом берегу Миссисипи. Основная его часть находится в штате Миссури. Регион отличается консервативной сельской культурой, свойственной ранним переселенцам.

Джим Беккер — один из скандально известных телепроповедников 80-х. Был обвинен в мошенничестве и изнасиловании. После тюремного срока вернулся к своей деятельности. Беккер неоднократно предсказывал конец света, мировую войну и покушение на Трампа. Последнее его предостережение касалось Олимпийских игр в Пхёнчхане.