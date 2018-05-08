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Американский священник знает, где пережить конец света
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Американский священник знает, где пережить конец света 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из видео youtube
Проповедник Джим Беккер считает, что нашел идеальное место для спасения во время всевозможных катаклизмов. Заповедная земля находится на плато Озарк в штате Миссури, где священник предлагает всем желающим купить у него хижины.
Сейчас Беккер строит поселение Морнингсайд для избранных выживальщиков. В домиках будет запас еды и воды, а все остальное, необходимое для комфортного спасения — рации, солнечные батареи, медикаменты — можно будет приобрести в интернет-магазине священника.
Кроме веры в свою правоту, Беккер опирается и на данные специалистов НАСА, которые действительно считают это место наиболее безопасным с точки зрения выживания.
Озарк — известняковое плато, расположенное на правом берегу Миссисипи. Основная его часть находится в штате Миссури. Регион отличается консервативной сельской культурой, свойственной ранним переселенцам.
Джим Беккер — один из скандально известных телепроповедников 80-х. Был обвинен в мошенничестве и изнасиловании. После тюремного срока вернулся к своей деятельности. Беккер неоднократно предсказывал конец света, мировую войну и покушение на Трампа. Последнее его предостережение касалось Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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