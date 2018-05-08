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Писатель получил тройку за эссе о своей книге
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Ученик написал эссе по книге отца и получил тройку 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сын известного британского писателя Иэна Макьюэна получил в школе задание написать эссе по книге "Невыносимая любовь", которая была написана его отцом.
Писатель признался, что немного помогал сыну с сочинением: дал пару советов и разъяснил тонкости, которые ему были понятны явно больше, чем кому-либо еще.
В предвкушении отличной оценки и довольный собой и своей хитростью парень сдал работу учительнице. Однако та оценила эссе всего лишь в 3 балла. Видимо, преподавателю удалось глубже осознать идею произведения, чем самому автору. Даже не смотря на то, что Иэн — лауреат Букеровской премии.
Макьюэн отреагировал на результат с юмором.
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