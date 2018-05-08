Писатель получил тройку за эссе о своей книге

Ученик написал эссе по книге отца и получил тройку

Сын известного британского писателя Иэна Макьюэна получил в школе задание написать эссе по книге "Невыносимая любовь", которая была написана его отцом.

Писатель признался, что немного помогал сыну с сочинением: дал пару советов и разъяснил тонкости, которые ему были понятны явно больше, чем кому-либо еще.

В предвкушении отличной оценки и довольный собой и своей хитростью парень сдал работу учительнице. Однако та оценила эссе всего лишь в 3 балла. Видимо, преподавателю удалось глубже осознать идею произведения, чем самому автору. Даже не смотря на то, что Иэн — лауреат Букеровской премии.

Макьюэн отреагировал на результат с юмором.