Найден портрет Путина за семь миллионов рублей

В одном из магазинов московского района Якиманка на продажу выставлен портрет президента России Владимира Путина стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье».

«Портреты так себе — наверное, срисовывают с фотографий. Но цены удивляют», — говорится в посте. По словам авторов, стоимость картины с Дерипаской составляет 1,8 миллиона рублей, а с Грефом, Жириновским и Зюгановым — по 900 тысяч рублей.