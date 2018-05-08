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Найден портрет Путина за семь миллионов рублей
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Найден портрет Путина за семь миллионов рублей 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В одном из магазинов московского района Якиманка на продажу выставлен портрет президента России Владимира Путина стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье».
В посте отмечается, что на продажу выставлены также портреты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова, президента Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Дерипаски. Работы выполнены из янтарной и мраморной крошки.
«Портреты так себе — наверное, срисовывают с фотографий. Но цены удивляют», — говорится в посте. По словам авторов, стоимость картины с Дерипаской составляет 1,8 миллиона рублей, а с Грефом, Жириновским и Зюгановым — по 900 тысяч рублей.
В конце апреля представители отделения «Единой России» в подмосковных Химках подарили местному Всероссийскому обществу слепых тактильный портрет Путина.
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