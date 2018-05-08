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Как проходят службы в церкви для пьяниц
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Как проходят службы в церкви для пьяниц 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Большинство религий осуждают разного рода зависимости, в том числе пристрастие к алкоголю. Однако в Церкви Габола, работающей на просторах ЮАР, любовь к спиртному не считают чем-то греховным, напротив, во время службы здесь даже нужно выпивать.
Место носит название Gabola Church, а разместилось оно в Йоханнесбурге, работая с ноября прошлого года. Принимают здесь тех, кого в других приходах прогнали по причине пьянства. Организовываются службы в барах, и в это время присутствующим даже позволяют употреблять спиртное.
Епископ Макити прежде являлся младшим священником в староапостольской церкви, но по причине ссоры с другими коллегами он решился основать собственный «храм», назвав место Gabola Church.
В переводе с языка тсвана Gabola звучит как «сделать глоток». Кроме того, мужчина и сам не отказывается от спиртного, что хорошо видно на фото со служб. Епископ убежден, что в алкоголе нет ничего плохого, и чаще всего причина плохих вещей, совершенных в нетрезвом виде, является человек, а не спиртное. К примеру, драки, ДТП и домашнее насилие случаются и среди трезвенников, а конфликты и прелюбодеяния отмечаются и в тех церквях, где пить запрещается.
Глава Gabola Church призывает мыслить шире и перестать винить алкоголь в совершаемых человеком ошибках и преступлениях. Службы здесь проходят необычно, однако присутствуют на них преимущественно мужчины, пока несовершеннолетних не допускают. В будущем епископ Макии надеется сделать церковь более открытой, активнее продвигая свои идеи.
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