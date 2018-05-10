Девушка сломала ногу из-за салюта в СПб 

9 мая по всей стране прошли праздничные акции в честь Дня Победы. Завершились торжества салютами. Однако не для всех этот день закончился благополучно. Любители острых ощущений в Санкт-Петербурге после наблюдений за красочными вспышками фейерверков отправились в больницу. Руферы забрались на крышу института электрофизики на Дворцовой набережной, чтобы посмотреть салю с выгодного ракурса. Однако по какой-то причине крыша не выдержала: одна из девушек, как рассказали очевидцы, провалилась сквозь неё и пролетела вниз несколько метров. Для того, чтобы снять других экстремалов с непрочной крыши, пришлось вызвать спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали молодых людей с помощью лестницы, а пострадавшую девушку отправили в больницу. По предварительной информации, она получила перелом ноги.