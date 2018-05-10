Львица ограбила киношников и сняла видео

Съёмочная группа, которая снимала в Кении документальный фильм об африканской природе, оказалась в курьёзной ситуации — на них напала дикая грабительница. Видео инцидента опубликовали в Сети продюсеры картины «Моя Африка». Киношники работали в одном из кенийских заповедников, создавая видео для очков виртуальной реальности. На кадрах видно, что к зафиксированной на земле камере подходит львица. Сначала она изучает устройство, а затем вырывает его из земли и уносит. Съёмочная группа бросилась в погоню за хищницей и начала снимать её со стороны, но кошка не уступила им гаджет. Несколько раз она укусила камеру и даже отодрала от корпуса куски. Но устройство оказалось весьма стойким и до последнего момента фиксировала происходящее. Киношники не уточнили, удалось ли им всё-таки отнять у львицы останки камеры.