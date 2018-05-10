Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»

Удивительное заявление сделали уфологи, изучавшие снимки, сделанные ровером третьего поколения на поверхности Красной планеты еще в январе этого года. Специалисты разглядели на одной из фотографий загадочный темный объект, очень напоминающий по виду пролетающую птицу.

Снимок уже давно размещен на официальном сайте национального аэрокосмического агентства, поэтому уфологи недоумевают, почему до сих пор никто не заметил летающее существо над Марсом.

В ответ на их удивление многие пользователи Сети отметили, что, скорее всего, предполагаемая «птица» является всего лишь дефектом съемки. Другие же пришли к выводу, что пернатое существо — лишь еще одно доказательство того, что НАСА занимается мистификацией, делая все свои снимки с «марсохода» на Земле. А птица случайно попала в объектив камеры робота. Но нашлись и те люди, которые вполне допускают возможность существования на Марсе птиц или очень похожих на них летающих существ.